Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 9 октября 2020: лечатся 104 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 9 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся на стационарном лечении 251 человек. Из них у 104 пациентов подтвержден covid-19. За сутки выписали четыре человека, госпитализировали 13. Скончавшихся нет.

- В реанимационном отделении находится 12 пациентов. Кроме того, у пяти человек, контактировавших с зараженными только подозревают заражение коронавирусом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Лечение также получают 142 пациента с внебольничной пневмонией. За сутки с этим заболеванием госпитализировали 24 пациента. Амбулаторно лечатся 32 пациента, у которых диагностировали covid-19, из них пятеро – это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет.

Жителей города юности призывают придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.