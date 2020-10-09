В районе имени Лазо Хабаровского края ищут пропавшего рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

Районе имени Лазо Хабаровского края ищут пропавшего рыбака. Он находился в лодке с двумя приятелями, из которых выжил только один. Инцидент случился в начале недели в районе базы «Ударная» в поселке Бичевая. Трое рыбаков находились в 10 километрах вверх по течению реки Хор, когда их лодка перевернулась.

- Один пострадавший самостоятельно выбрался на берег, тело второго обнаружили сотрудники полиции и волонтерами, местонахождение третьего мужчины неизвестно, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На месте поисков работают спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе пяти человек и двух единиц техники. За прошедшие сутки обследовали 12 километров акватории реки Хор и береговой линии. За все время поисков – трое суток, осмотрели уже 31 километр. Поиски результата не дали, продолжаются.