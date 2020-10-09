Молодой тигр гулял у погранзаставы в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Молодой тигр гулял у погранзаставы в Хабаровском крае. Его заметили местные жители. Со слов очевидцев зверь прошелся недалеко от пограничного села Казакевичево, что в 40 км к югу от Хабаровска, в начале этой недели. О появлении хищника в ФГБУ «Заповедное Приамурье» сообщили глава поселения и пограничники.

- Впервые тигр появился в понедельник, 5 октября, в 6:30 утра. Он пролез под ограждением, пересек дорогу, ведущую к воинской части, и скрылся в лесу охраняемой территории. Позже тигра снова заметили военные, - рассказал руководитель заповедника «Большехехцирский» Антон Фетисов.

Специалисты обследовали местность и выяснили, что свежих следов не было, значит, тигр мог уйти вглубь леса. По найденным отпечаткам, оставленным три дня назад, выяснили, что зверь молодой, возраст которого не больше двух лет. Тигр не проблемный, но местных жителей призывают в доме или хозяйственных постройках спрятать на время собак. Они могут быть легкой добычей хищника.