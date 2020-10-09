Краевые депутаты поддержали повышение штрафных санкций за сокрытие фактов заболеваниях животных

В Законодательной думе региона состоялось заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Законодательной думе региона состоялось заседание постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. В повестке было 19 вопросов. Значительная часть вопросов касалась совершенствования федерального законодательства.

Так, среди прочих была рассмотрена законодательная инициатива о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности в области ветеринарии.

- Предлагается ужесточить административную ответственность за сокрытие сведений о внезапном падеже скота или об одновременных массовых заболеваниях животных. Статья 10.7 Кодекса сейчас устанавливает штрафные санкции за это правонарушение, которые предлагается увеличить, – сообщил Игорь Гудин, председатель постоянного комитета Законодательной думы. – Думаю, вы все знаете о подобных случаях в крае. Только что мы пережили африканскую чуму свиней, ранее были случаи, когда владельцы заболевших животных скрывали факты.

Председательствующий подчеркнул, что подобное поведение – прямой путь к бесконтрольному распространению опасных инфекций. Ужесточение ответственности будет способствовать наведению порядка.

Члены комитета единогласно поддержали законопроект.