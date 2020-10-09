В Хабаровском крае предлагают увеличить срок полномочий мировых судей Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае при первом назначении на должность мирового судьи срок полномочий предлагают увеличить с 3 до 5 лет, при их повторном назначении – с 5 до 10 лет. Вопрос рассмотрели на комитете краевой Закдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Увеличение сроков полномочий мировых судей повысит привлекательность мировой юстиции для квалифицированных кадров и снизит трудозатраты и расходы материально-технических ресурсов квалификационной коллегии судей края на проведение конкурсов.

- К тому же Закдума региона не будет тратить время на подготовку и рассмотрение аналитических справок о работе мировых судей. Изменения сроков повысит гарантии несменяемости мировых судей, их независимость, создаст условия, исключающие возможность оказания влияния на работу мировых судей, - рассказала Елена Демидова, председатель Хабаровского краевого суда, участник совещания.

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин отметил, что к законопроекту поступили предложения от депутатов Думы. Они касаются уточнения сроков полномочий мировых судей. Все предложения рассмотрят на совещании с участием представителей Хабаровского краевого суда при подготовке законопроекта ко II чтению и разработке при необходимости соответствующих поправок.

Члены комитета рекомендовали Думе принять проект закона в первом чтении.