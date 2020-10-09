Серийному мошеннику из Геленджика зачитали приговор в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серийному мошеннику из Геленджика зачитали приговор в Хабаровске. По предварительной информации, 29-летний фигурант, находясь в различных исправительных учреждениях и местах принудительного содержания республики Адыгея, Новороссийска и Москвы, звонил на стационарные телефонные номера хабаровчан.

- Парень представлялся сыном или внуком, который нанес травмы незнакомому человеку. Менял голос и говорил уже от имени сотрудника правоохранительных органов. Он предлагал за деньги урегулировать вопрос с пострадавшей стороной, потом звонил в такси и под разными предлогами просил забрать деньги у потерпевших, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее фигуранта привлекали за мошенничества, кражи и угоны машин. В 2012 году его приговорили к длительному лишению свободы за разбойные нападения в Геленджике. С учетом еще не отбытого срока за другие преступления его лишили свободы на семь лет с отбыванием в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.