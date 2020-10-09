В Хабаровске прошло первое заседание Народного совета Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло первое заседание Народного совета. Михаил Дегтярев отвечал на вопросы людей почти четыре часа. После него врио губернатора края отметил, что было ощущение, будто таких форматов раньше в крае не было, и люди это подтвердили.

- Участники встречи договорились выбрать оргкомитет, который займется организацией работы. Работать будут по направлениям, связанным с экономикой, городской средой, малым бизнесом, социальной защитой, законодательством, экологией, строительством, транспортом, медициной, спортом, народным контролем, поддержкой ТОСов, защитой прав граждан, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Участникам события презентовали интернет-платформу, с помощью которой будут определять, на что тратить деньги. Хабаровский край станет шестым регионом страны, где такой сервис будет внедрен. Также силами участников Народного совета сформируют стратегию развития региона на ближайшие 20 лет. Очередной Народный совет запланировали на 28 октября.