Ремонт старого моста в Биробиджане забуксовал на этапе проектирования Фото: администрация Биробиджана

Ремонт старого моста в Биробиджане забуксовал на этапе проектирования. До сих пор нет решения по проекту данного объекта. Напомним, сооружение, соединяющее берега Биры, ремонтировать начали в прошлом году. Мэрия города три раза объявляла аукцион, но подрядчика так и не смогли найти. Позже выяснилось, что в проектной документации были неточности.

- Проект в итоге доработали и отдали его на государственную экспертизу. Пока работа по проведению госэкспертизы не закончена. В этом месяце необходимо устранить все недочетов проекта и определиться с конкретной стоимости технических решений моста, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что горожане часто задают вопрос по ямочному ремонту моста. Пока его капитально не отремонтируем, дорожное покрытие сооружение надо поддерживать. Цена ямочного ремонта от 20 до 30 тысяч рублей в среднем, его проводят два-три раза в год. Никто сотни тысяч рублей или миллионы в дорогу на старом мосту не закапывает.