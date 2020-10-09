На электростанцию села Аян в Хабаровском крае привезли новый дизель-генератор Фото: Правительство Хабаровского края

На электростанцию села Аян в Хабаровском крае привезли новый дизель-генератор. Мощность оборудования 520 кВт. Покупку удалось сделать в рамках инвестиционного проекта по перспективному развитию системы электроснабжения на территории Аяно-Майского района.

- Сейчас оборудование готовят к пуско-наладочным испытаниям. Когда проверки проведут, установку запустят в эксплуатацию. Благодаря этому электростанция станет работать стабильнее и при том более экономично, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Отметим также, что поставка дизель-генератора в Аян – это только одно из мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой. В планах приобрести еще два дизель-генератора. Один для села Джигда мощностью 120 кВт, второй для села Аим мощностью 802 кВт. С помощью нового оборудования сократят расход дизтоплива на выработку электроэнергии и обеспечат бесперебойное и безаварийное электроснабжение потребителей сел Аяно-Майского района.