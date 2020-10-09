Четыре природных пожара тушат в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Четыре природных пожара тушат в Хабаровском крае. Огонь разыгрался в Амурском и Охотском районах. Два очага находятся в труднодоступных местах, опасности для населенных пунктов они не представляют. За ними наблюдают с помощью системы космического мониторинга.

- Напомним, сейчас сразу в 14 районах края действует особый противопожарный режим в лесах, - рассказали в краевом комитете лесного хозяйства. – Его ввели, чтобы ограничить действия людей и организаций, которые могут привести к возгораниям.

Жителей региона призывают не разводить костры и вести любые огневые работы. В отдельных районах запрещено заезжать в лес на автомобилях. Периодически выполнение требований проверяют специальные патрули из сотрудников лесной охраны и полиции. За нарушения предусмотрены внушительные административные штрафы.

Если вы обнаружили возгорание, пожалуйста, не проходите мимо, сообщите об этом на единый номер службы 8-800-100-94-00.