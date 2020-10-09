В Хабаровский край привезут новые школьные автобусы ФОТО: региональный минобр

В Хабаровский край привезут новые школьные автобусы. Их передадут муниципальным и краевым образовательным учреждениям. Ожидается доставка 24 новых машин, из которых 17 марки «ПАЗ», четыре «ГАЗ» и три «КАВЗ». В настоящее время распределяют автомашины в соответствии с заявками органов местного самоуправления.

- В автобусах от 10 до 32 посадочных мест, в зависимости от модели и комплектации, - рассказали в министерстве образования и науки края. - Сиденья в машинах оборудуют специальными ремнями безопасности, есть дополнительная ступенька, чтобы самым маленьким пассажирам легко было подняться в салон. В автобусах также есть кнопки экстренной связи с водителем, стеллажи для ранцев.

В подвозе до места учебы и обратно нуждаются свыше 6,2 тысячи школьников региона. Доставку учащихся организовали на 169 маршрутах в 17 муниципальных образованиях края.