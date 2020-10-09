В Хабаровске пройдет чемпионат России по дзюдо Фото: Роман ПАНЦЫРЕВ

В Хабаровске с 7 по 10 ноября пройдет чемпионат России по дзюдо. На состязания съедутся сильнейшие дзюдоисты страны, место проведения - спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена». Медали разыграют в 14 весовых категориях среди мужчин и женщин в личном первенстве. Еще один комплект наград разыграют в командных состязаниях.

- Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать около 500 спортсменов. Участников чемпионата России определили по итогам отборочных соревнований в своих федеральных округах. Чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо пройдет в Хабаровске уже на следующих выходных, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В Хабаровском крае чемпионат России по дзюдо пройдет во второй раз. Впервые сильнейших спортсменов со всей страны регион принимал в 2016 году. Тогда хабаровчанка Дарья Карпова стала бронзовым призером в весовой категории свыше 78 килограммов.