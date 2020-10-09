Хабаровчане стали чаще болеть внебольничной пневмонией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хабаровчане стали чаще болеть внебольничной пневмонией. Такие выводы делают специалисты по результатам мониторинга. С 28 сентября по 4 октября к врачам обратились 533 жителя с признаками этого заболевания.

- Больше всего заразившихся в возрастной группе от 40 до 64 лет. Госпитализированных на сегодняшний день 335 хабаровчан. За минувшую неделю заболеваемость выросла на 174 случая. Всего за год внебольничной пневмонией заразились 10887 человек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Немного лучше обстоит ситуация с заболеваемостью ОРВИ. За прошлую неделю к врачам обратился 4501 горожанин, что на 78 случаев меньше, чем за предыдущие семь дней. Эпидпорог превышен на 10,2 процент. Случаев гриппа в Хабаровск не регистрировали.

Напомним, продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцину можно получить совершенно бесплатно в поликлинике по месту регистрации.