В Биробиджане осудят сотрудника мэрии, обвиняемого в покушении на мошенничество Фото: Тимур ХАНОВ

В Биробиджане осудят сотрудника мэрии, обвиняемого в покушении на мошенничество. По версии следствия, обвиняемый за деньги хотел предоставить бесплатную услугу. В мае 2020 года к сотруднику отдела земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Биробиджана обратился местный житель. Он хотел получить документы в связи с перепланировкой квартиры.

Фигурант сказал мужчине, что за услугу надо заплатить 50 тысяч рублей. На самом деле выдача гражданам данных документов осуществляется бесплатно. Местный житель заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры велись под контролем оперативных служб. В июле 2020 года состоялась передача денег, после этого чиновника задержали.

- Уже собрано достаточно доказательств, уголовное дело передано прокурору Биробиджана для утверждения обвинительного заключения. Потом его направят в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.