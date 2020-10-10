Обстановка в Хабаровске 10 октября 2020: погода, паводки, радиационный фон

Летним теплом порадует хабаровчан эта суббота Фото: Евгения МОЛОТОВА

Бабье лето в Хабаровском крае в самом разгаре. И этот чудесный субботний день прямое тому доказательство. Даже в самых северных районах региона погода сегодня преподнесет сюрпризы. И, конечно, дождям и туманам не место на этом празднике жизни.

Итак, г. Хабаровске 10 октября 2020 осадков не ожидается, температура ночью от +6ºС до +8ºС, днем от +16ºС до +18ºС, ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В южных районах Хабаровского края так же без осадков. Столбик термометра ночью покажет от +2ºС до +8ºС, днем от +15ºС до +20ºС, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с.

В центральных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от -4ºС до +5ºС, днем от +10ºС до +19ºС, ветер южный, юго-западный 2-12 м/с

В северных районах – температура ночью от -5ºС до +4ºС, днем от +6ºС до +15ºС, ветер южный, юго-западный, направлений 6-11 м/с.

Геомагнитное поле Земли – спокойное. Радиоционный фон не превышает естественных фоновых значений т 8 до 17 мкр/ч. Солнечная активность очень низкая.

Уровень Амура у Хабаровска 457 см. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре 663 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5 – 10 см. Гребень амурского паводка сегодня проходит в Ульчском районе у с. Богородское, здесь уровень воды составляет по состоянию на утро 10 октября 504 см. При прохождении гребня паводка в Ульчском и Николаевском районах ожидается подъем воды до отметок категории ОЯ: - у с. Тахта 10-11 октября 540-560 см, НЯ/ОЯ 500/550. - у г. Николаевск-на-Амуре 13-15 октября 250 см, НЯ/ОЯ 260/350.