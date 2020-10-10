Хабаровский полицейский вернул школьнице потерянный портфель

Капитан Руслан Карягин Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Сборы в школу занятие волнительное для детей и затратное для родителей. И потеря главного сокровища – школьного ранца, не просто досадная неприятность, а беда. Однако, дети бывают невнимательны, а оттого нередки случаи когда они теряют свое сокровище. Так случилось и с одной юной школьницей в краевой столице. Возвращаясь с занятий, девочка оставила рюкзак со всем содержимым в автобусе. Расстроенная бабушка обратилась в полицию.

Со слов звонившей, собрать весь комплект стоило семье немалых денег и времени. Для нашедшего обычный детский портфель ценности не представлял, а родным школьницы предстояли бы существенные расходы.

Сама девочка после раздумий смогла вспомнить только номер автобуса. Ни цвет автомобиля, ни примет водителя она не запомнила.

Дежурный попросил горожанку обратиться к своему коллеге – старшему государственному инспектору безопасности дорожного движения отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску капитану полиции Руслану Карягину. Тот обещал помочь. Руслан связался с индивидуальным предпринимателем, который владеет автобусами на этом маршруте.

Вечером, когда все машины вернулись в парк, нашелся и рюкзак. И уже на следующий день сын коммерсанта вернул пропажу растеряшке. А бабушка обратилась к полицейским в социальной сети с благодарностью

- Прямо отрада души, - написала она. - Спасибо замечательным, отзывчивым людям, которые помогли решить нашу проблему!