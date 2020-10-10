Показатели производства олова в Хабаровском крае вернутся к советскому уровню Фото: Предоставлено

На горно-обогатительном комбинате поселка Солнечный олово производят с 60-х годов прошлого века. В советские времена объем его добычи доходил до четырех тысяч тонн в год. За последние годы производство существенно сократилось. За увеличение объемов производства взялись в «Оловянной рудной компании».

За 8 месяцев показатель в регионе увеличился к прошлогоднему на 12,5% и составило 2,3 тысячи тонн. Как пояснили в министерстве природных ресурсов края, рост произошел за счет увеличения на 24% объемов переработки руды и увеличения на 63% среднего содержания олова в руде. Это отразилось на конечном результате.

Что касается добычи драгметаллов, то по итогам 8 месяцев их объемы производства сократились. Всего 16 тысяч тонн золота и 19 тысяч тонн серебра. Удалось сохранить темпы производства платины, но тоже за счет ее увеличенной концентрации в песке.

Налоговые отчисления по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» к 1 сентября составили 4,8 миллиарда рублей. План по налогам к осени исполнен на 109,8%.