В Комсомольске согласованный митинг в поддержку Сергея Фургала отменили из-за коронавируса

Первый согласованный властями Комсомольска-на-Амуре митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала не состоится. Разрешение на его проведение отозвали в городской администрации. Причина проста и нетривиальна. 9 октября врио губернатора края Михаил Дегтярев подписал постановление об ужесточении профилактических мер борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. В числе прочего массовые мероприятия теперь должны проводиться с соблюдением социальной дистанции.

- Разрешение отозвано, заявитель уведомлен. Сделано это из-за невозможности соблюсти введенные 9 октября ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс-службе городского муниципалитета. – Когда разрешение выдавалось, ограничительные меры еще не действовали.

Напомним, первый за 90 дней протестов согласованный митинг в поддержку Сергея Фургала должен был пройти в Комсомольске-на-Амуре 10 октября на площади Ленина. После митинга планировалось шествие по проспекту Октябрьский, улице Дзержинского и до мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне в центральном районе города.