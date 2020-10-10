300 спортсменов из 12 регионов: Хабаровск принимает первенство России по спортивному ориентированию

Хабаровск принимает первенство России по спортивному ориентированию Фото: Правительство Хабаровского края

Почетная привилегия принимать у себя кубок и первенство России по спортивному ориентированию в этом году досталась Хабаровску. Команды из 12 регионов страны - Хабаровского, Приморского, Забайкальского края, Республики Бурятия, Амурской, Воронежской, Владимирской, Иркутской, Курской, Смоленской, Тамбовской и Еврейской автономной областей – в течение трех дней будут бороться за звание лучшей на хабаровской земле.

Участие в соревновании примут около трехсот спортсменов. Состязания пройдут с 11 по 13 октября в районе села Воронежское.

В течение первого дня участникам предстоит дистанция кросс-выбор. Это единственная дисциплина в ориентировании, где участник сам выбирает порядок прохождения контрольных пунктов на трассе. Так, на Кубке России им нужно будет найти не меньше 20 контрольных точек и потратить на это не больше часа.

Во второй день состоится спринтерская гонка с общего старта. На третьем этапе выступлений команды участников ждет двухэтапная эстафета.

- Район соревнований отличается сильным перепадом рельефа, такое есть и в западных регионах, в частности на Кавказе, - отметил директор соревнований Юрий Семенчуков. - Наш дальневосточный регион отличается густой растительностью. Первый день соревнований пройдет в мичуринских садах. Во второй день спортсменов ждет дубовый и сосновый лес с хорошей видимостью и высокими скоростями. Если бежать по равнине, то перепады высот на дистанции создадут трудности участникам.

В составе сборной Хабаровского края на Кубке России выступят два заслуженных мастера спорта по спортивному ориентированию - Сергей Горланов и Алёна Трапезникова, которые имеют неплохие шансы на медали.