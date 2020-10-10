Хабаровские НКО поборются за президентские гранты 2021 Фото: Правительство Хабаровского края

Срок приема заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс президентских грантов 2021 года заканчивается 15 октября. И представители Хабаровского края готовят свои проекты, для того, чтобы сделать родной регион еще более комфортным для жизни. Средства президентских грантов выделяются на социально значимые проекты в области образования, культуры, искусства и иных. После окончания срока приема заявок, компетентное жюри выберет наиболее достойных. Итоги конкурса подведут 15 января, а уже с 1 февраля начнется финансирование и реализация проектов.

Надо сказать, что опыт участия в таких мероприятиях у региона есть. Так, по итогам первого конкурса 2020 года Фонда президентских грантов 15 проектов из Хабаровского края было поддержано на сумму более 22 млн рублей. А по итогам второго конкурса уже 23 проекта региона было поддержано на сумму более 33 миллиона рублей. Многие из них уже успешно реализуются.

Получить практическую и методическую помощь по оформлению заявки можно в Фонде «Краевой центр развития гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций», контактный телефон: (800) 2019-6-27, (4212) 56-44-02 https://mykhabkray.ru/