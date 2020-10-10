В колонию строгого режима отправятся двое любителей ювелирки из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор двум грабителям. В январе 2020 года молодые люди вооружившись молотком разбили витрину ювелирного магазина «Карат», расположенного на территории торгового центра «Универсам» на остановке «Заводская». С витрины магазина грабители похитили ювелирные украшения на общую сумму около одного миллиона двухсот тысяч рублей. После чего преступники скрылись.

Правоохранителями злоумышленники были задержаны. В ходе следствия они дали признательные показания. Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска государственное обвинение по уголовному делу в отношении местных жителей за совершение преступления по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ поддержано. Суд приговорил «похитителей бриллиантов» к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 и 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.