Обстановка в Хабаровском крае 11 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 11 октября, в Хабаровске небольшой дождь, ночью +7 +9, днем +13 +15, ветер юго-западный 7-14 м/с. На юге региона местами небольшой дождь, ночью +2 +8, днем +13 +18, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь, ночью -4 +8, днем +10 +19, ветер южный, юго-западный 6-14 м/с. На севере региона местами небольшой дождь, ночью -5 +4, днем +6 +15, ветер различных направлений 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 12938. Из них выздоровевших 10171, скончавшихся 114. За последние сутки выявили 104 новых случая заражения.

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