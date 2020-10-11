В Хабаровске выберут лучшие фотокартины Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске выберут лучшие фотокартины. На конкурс «Хабаровск: город в объективе фотохудожника - 2020» поступили 122 работы от 14 авторов. Творческое состязание проводят, чтобы поддержать творческий потенциал хабаровчан, дать им возможность обменяться опытом обмена и повысить профессиональный уровень фотографов.

- Особенность конкурса – это обязательная художественная обработка снимков. Это могут быть различные декоративные элементы, плагины, фотомонтаж и цветокоррекция или элементы других техник, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жюри отберет 40 лучших работ, которые пройдут во второй конкурсный этап. Фотокартины финалистов войдут в экспозицию, которую разместят в городском департаменте архитектуры. Работать она будет с 22 октября по 30 ноября. По ее итогам и определят победителей. За первое место награда 40 тысяч рублей, за второе и третье - 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Предусмотрены четыре поощрительные премии по 10 тысяч рублей каждая.