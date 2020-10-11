В Биробиджане возобновили дезинфекцию площадей и улиц Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане возобновили дезинфекцию площадей и улиц. Эти меры нужны, чтобы не допустить распространение коронавируса. В первую очередь обрабатывают наиболее проходимые места.

- Продезинфицировали уже территорию площади имени Ленина и городской набережной. Также санобработке подверглись площадь автовокзала, привокзальная площадь и Сквер Победы. В выходные дни работу приостановили, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для обработки общественных пространств используют препарат гипохлорит, у которого есть все сертификаты соответствия. Средство рекомендовано Роспотребнадзором ЕАО именно для противовирусной дезинфекции. Для справки: гипохлорит натрия NaClO - это соль хлорноватистой кислоты HClO, имеет характерный запах хлора. Вещество является очень сильным окислителем, поэтому обладает асептическим и дезинфицирующим свойствами. Для человека и животных не является токсичным и опасным. Не является мутагеном и канцерогеном.