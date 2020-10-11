На реке Хор в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

На реке Хор в Хабаровском крае продолжают искать пропавшего рыбака. В общей сложности спасатели уже осмотрели больше 30 километров береговой линии, за последние сутки 12 километров акватории реки и береговой линии.

Обращение об оказании помощи поступило из ОМВД России по району имени Лазо в поисковых мероприятиях. Правоохранители сообщили, что в начале недели в районе базы «Ударная» поселка Бичевая в 10 километрах вверх по течению реки перевернулась деревянная лодка. На борту находились трое граждан.

- Известно, что один из пострадавших спасся и выбрался на берег. Второй рыбак погиб, его тело обнаружили сотрудники полиции и волонтерами. Местонахождение третьего мужчины неизвестно, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего в поисковых мероприятиях задействовали 16 человек, пять единиц техники. Поиски продолжаются.