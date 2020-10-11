В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего на реке Хор рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего на реке Хор рыбака. Тело мужчины нашли на берегу реки Хор. Ранее сообщалось, что мужчина и его приятели плыли в деревянной лодке. В районе поселков Кутузовка и Бичевая района имени Лазо плавсредство перевернулось, рыбаки оказались в воде. Одному из мужчин удалось выбраться на берег. Он-то и вызвал подмогу.

- Информация о происшествии поступила в полицию 5 октября. В ходе обследования местности сотрудниками полиции и волонтерами было обнаружено тело одного из погибших. К поискам присоединились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. При осмотре реки в заломах нашли лодку. Тело третьего человека обнаружили накануне, 10 октября, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.