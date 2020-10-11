Депутаты Закдумы Хабаровского края поздравили фермеров и аграриев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорогие ветераны, уважаемые труженики агропромышленного комплекса!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Наш регион занимает большую территорию, здесь непростые природно-климатические условия, и развитие сельского хозяйства требует к себе повышенного внимания. При совместных усилиях всех уровней власти, предпринимателей, жителей региона можно эффективно решать задачу реализации потенциала агропромышленного комплекса края. И вы это доказываете результатами своего труда. Сегодня экологически чистая, натуральная продукция местных производителей – овощи, ягоды, грибы, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты птицеводства и пчеловодства, молочные, мясные, рыбные продукты питания – доступна как для жителей края, так и других регионов, и даже за рубежом.

Большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона вносят работники малых сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели и участники малого и среднего бизнеса.

Примите слова глубокого уважения и признательности за ваш нелегкий труд, ответственность и профессионализм, терпение, верность избранному делу и любовь к родной земле. Без этих качеств добиться успеха в отрасли трудно.

От всей души желаю вам новых успехов на благо жителей нашего края, дальневосточного упорства и неиссякаемой энергии в реализации планов! Пусть природа будет вам помощницей! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!