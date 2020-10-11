В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс «Знак качества XXI века» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс «Знак качества XXI века». К участию приглашают производителей региона. Продлиться состязание до 25 декабря. Главная цель проекта - продвижение высококачественных российских товаров, услуг и технологий на российский и зарубежный рынки.

- Победителей наградят Платиновыми, Золотыми, Серебряными и Бронзовыми Знаками качества, - отметили в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края. - Лауреаты конкурса официально могут маркировать свою продукцию соответствующей отметкой на безвозмездной основе в течение двух лет. Знак проинформирует потребителя о том, что товар или услуга не только безопасна, но и качественна.

Напомним, конкурс проводят с 1999 года. За время проекта наград удостоили более 14 тысяч видов продукции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и стран СНГ. Более подробная информация о конкурсе на сайте.