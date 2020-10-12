Обстановка в Хабаровском крае 12 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 12 октября, ожидается ухудшение метеоявлений на территории северных районов края (Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Охотский). Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, временами сильные, на побережье возможно усиление ветра. В Хабаровске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ночью +4 +6, днем +9 +11, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона местами небольшой дождь, ночью +2 +8, днем +9 +14, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь, ночью -4 +8, днем +6 +19, ветер южный, юго-западный 6-14 м/с. На севере края дождь (Охотский МР – сильный дождь), ночью -5 +4, днем +6 +15, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 12938.