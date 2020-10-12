В хабаровском колледже открылась выставка «Главный урок жизни» Фото: Хабаровская епархия

В хабаровском колледже 7 октября открылась выставка «Главный урок жизни». Она посвящена семейным ценностям и профилактике абортов. Организатором выступил семейный сектор отдела по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

- На выставке представили баннеры с наставлением и советами, как правильно строить отношения, что такое семья и откуда берется ее начало. Также рассказывается о вреде и недопустимости абортов. Выставка находится в холле, где студенты отдыхают между парами. Ребята обсуждают между собой тезисы о важном в семейной жизни и медицинские факты об аборте, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим также, что со студентами беседуют добре, верности, ревности, жертвенности и ответственности. К слову, в колледже учится много выпускников детских домов и детей из неблагополучных семей. Через беседы до них пытаются донести, что важно перенести полученные знания в свои будущие семьи.