В управлении ветеринарии Хабаровского края принимают заявления от фермеров на матпомощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В управлении ветеринарии Хабаровского края принимают заявления от фермеров на матпомощь. Выплаты полагаются владельцам изъятых и уничтоженных из-за АЧС свиней. Заявления уже подали 141 человек. Выплаты получили 82 заявителя.

- Речь идет о выплатах компенсаций в отношении очагов, которые были выявлены в августе. Матпомощь выплачена в пересчете на среднюю стоимость килограмма живого веса сельскохозяйственного животного за предыдущий месяц. За июль это - 154,94 рубля плюс 60 рублей, - отметили в краевом управлении ветеринарии.

В управлении решают вопрос о выплатах заявителям, в хозяйствах которых очаги АЧС были выявлены в сентябре. Это 59 человек.

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