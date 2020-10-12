Музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Хабаровске Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Десятый международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета пройдет в Хабаровске. Культурное событие состоится с 20 по 24 ноября в хабаровской филармонии.

- В программе открытие фестиваля, которое пройдет 20 ноября. Выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы». Для детей 22 ноября состоится концерт «Картинки с выставки», а на следующий день, 23 ноября, прозвучат композиции в исполнении Дальневосточного академического симфонического оркестра, - рассказали в пресс- службе Хабаровской филармонии.

Закрытие фестиваля пройдет 24 ноября. В исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» прозвучат композиции Н. Рота, Ф. Шуберта, Д. Россини, А. Баццини. Более подробная информация о событии на сайте филармонии.

Фестиваль состоится при поддержке правительства Хабаровского края и Министерства Культуры РФ. Ранее мероприятие перенесли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в крае.