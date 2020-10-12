Хабаровчан просят пожертвовать обогреватели для мам и детей Фото: Влад КОМЯКОВ

Хабаровчан просят поделиться обогревателями. На гуманитарный склад обращаются за помощью женщины, живущие в откровенно ветхом жилье - не везде есть центральное отопление, а печка часто не справляется с обогревом, старые стены плохо сохраняют тепло. Пока на складе такого оборудования нет.

- Мамочкам приходится всю зиму постоянно кутать детей даже дома, искать выход из положения. Обогреватель, как правило, им не по карману, особенно, если речь идет об одинокой маме. Если у вас есть не нужные, но исправные обогреватели, пожалуйста, поделитесь, - рассказали в отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

Оборудование принимают на складе по адресу: улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом). Также принимают денежные пожертвования на покупку обогревателей на карту 4276 1609 1362 4038 (Николай Геннадьевич В.), с назначением платежа «на обогреватели». Постоянных жертвователей просят обратить внимание - номер карты изменился.