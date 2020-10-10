Во Всемирный день почты жители Хабаровского края оформили подписку на 2000 газет и журналов

В Хабаровске в центральном почтовом отделении состоялся День подписчика. Жители краевой столицы оформили подписку на 2000 экземпляров газет и журналов, приняли участие в акции «Дерево добра», а также стали участниками познавательной викторины, посвященной Всемирному дню почты, который отмечается 9 октября.

Участники Дня подписчика оформили подписку со скидками до 30% не только для своей семьи, но и для воспитанников детских домов, школ-интернатов, в адрес домов ветеранов и престарелых. Подарками для детских домов № 5 Хабаровска, № 23 поселка Переясловка, детского дома села Некрасовка, специальной школы-интерната для слабовидящих, детской городской клинической больницы имени В.М. Истомина, детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича стали издания «Жевжик», «Забавные наклейки», «Непоседа», «Маленький художник», для дома ветеранов №1 Хабаровска – газеты «1000 советов» и «Родина». Кроме этого, акцию «Дерево добра» поддержали игроки хоккейного клуба «Амур». Новые выпуски периодических изданий будут ежемесячно доставляться почтальонами в социальные учреждения края.

- Акция продлится до 11 октября. При оформлении подписки на Почте России действуют скидки на 1800 газет и журналов, – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Наталья Чековитова.

Дополнительными подарками стали интерактивные фотозоны и конкурсы, а для посткроссеров был подготовлен специальный выпуск почтовой марки, посвящённой Всероссийской переписи населения 2020 года. По заказу Почты России для Хабаровска изготовили специальный почтовый штемпель, а также конверты первого дня. Новая филателистическая продукция распространяется через почтовые отделения города. Пользователи почтовой связи могут прикрепить памятную марку к любому почтовому конверту и отправить ее адресатам в российские города.