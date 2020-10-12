Обстановка в Хабаровске 12 октября 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 12 октября 2020 года, в Хабаровске нет горячей воды в домах №№66 и 68 на улице Тургенева и в доме №22а на улице Шевченко. Подачу ресурса ограничили из-за повреждений на сетях горячей воды. Отключений холодной воды в городе нет.

- За минувшие сутки в городе случилось 23 дорожные аварии. На пульт «03» поступило 946 вызовов. Сегодня утром на городские маршруты вышли 620 единиц общественного транспорта - 34 трамвая, 20 троллейбусов и 566 автобусов, - рассказали в городской администрации.

Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Краснореченская, Южная, Шелеста, 202-ВДБ от проспекта 60-летия Октября до улицы Георгиевская и на переулке Ульчский. Автолюбителей и пешеходов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.