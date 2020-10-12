«Ростелеком» подключает к новым линиям связи дома в селе Вознесенском Хабаровского края

Монтаж кабеля осуществляют специалисты

«Ростелеком» прокладывает волоконно-оптические линии связи в селе Вознесенское Хабаровского края. По планам оптическая сеть охватит 16 многоквартирных и более 300 частных домов. Доступ к современным цифровым услугам получат более 700 семей.

Строительство оптики ведется поэтапно. Первые 200 семей уже имеют возможность подключить скоростной интернет, видеосервис Wink, сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом» от «Ростелекома».

- Сегодня доступность современных цифровых технологий напрямую влияет на развитие населенных пунктов и качество жизни граждан. “Ростелеком”ежегодно строит в селах и поселках края сотни километров оптических линий связи, давая возможность жителям отдаленных населенных пунктов пользоваться цифровыми услугами, которые доступны в больших городах. Имея качественный скоростной интернет дома, люди могут пользоваться государственными и муниципальными услугами в электронном виде, удаленно работать, учиться и общаться с родственниками через соцсети и специальные интернет-сервисы, —комментирует Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Новые сети в селе, как и в краевом центре, строятся по технологии GPON. Оптический кабель доводится непосредственно до оборудования абонента, благодаря чему скорость и стабильность интернет-соединения увеличивается. По одному оптическому кабелю в квартире можно подключить неограниченное количество цифровых услуг.

Жители Вознесенского могут пользоваться интернетом на скорости до 70 Мбит/с, смотреть видеосервис Wink, который объединяет интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр. Также «Ростелеком» предлагает селянам контролировать свой дом и прилегающую территорию с помощью сервисов «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Узнать подробнее о тарифах и условиях подключения можно на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.