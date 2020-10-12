В комсомольском зооцентре отменили «Зооночь» ФОТО: зооцентр «Питон»

В зооцентре «Питон» в Комсомольске-на-Амуре отменили «Зооночь». Мероприятие планировали провести 24 октября с 18:00 до 20:00. Однако из-за введенных ограничений планы пришлось срочно корректировать.

- По всей стране снова отменяют концерты и массовые мероприятия. Так как у нас очень маленькое помещение мы не сможем принять посетителей на мероприятие, - рассказали в сотрудники зоологического центра.

Отметим также, что зооцентр продолжает работать в штатном режиме. Гостей ждут со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00.

Напомним, что в зооцентре «Питон» работает выставка детских рисунков под названием «Сохраним тех, кто может исчезнуть». Она посвящена животным, занесенным в Красную книгу. Авторов лучших работ наградят 13 октября (вторник), начало церемонии в 16:00. Адрес: улица Орджоникидзе 9/2 «Зооцентр Питон».