В Хабаровском крае в ряды «Юнармии» вступили учащиеся сельских школ ФОТО: Администрация Амурского района

В Хабаровском крае в ряды «Юнармии» вступили учащиеся сельских школ. Церемония прошла в поселке Тейсин. Среди новобранцев ученики из села Ачан и поселка Тейсин. Среди участников события также были представители управления образования, молодежной политики и спорта, военного комиссариата по Амурску и Амурскому району, командный состав в/ч поселка Тейсин, командир в/ч 3494 поселка Эльбан. Были и представители муниципального штаба «ЮНАРМИИ», руководители образовательных учреждений села Ачан и поселка Тейсин.

Ряды патриотического движения пополнили 26 школьников. Они дали клятву перед лицом своих товарищей и пообещали стать достойными гражданами своей страны, - рассказали в администрации Амурского района. - Став участниками юнармейского движения, ребята смогут творчески самореализоваться и выбрать профессиональный путь, воспитать в себе уважение к своей семье и любовь к Родине.