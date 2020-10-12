Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже отметки опасного явления Фото: Правительство Хабаровского края

Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже отметки опасного явления. По данным на утро 12 октября 2020 года, вода на отметке 646 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня Амур будет снижаться.

- Амурский паводок покидает границы Ульчского района. Гребень основной волны движется в направлении устья реки, к 13 октября он должен выйти в Амурский лиман. На всем протяжении верховья вода падает, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

По данным на утро 12 октября 2020 года, в зоне паводка остаются 52 населенных пункта в семи районах. Подтоплено в общей сложности семь жилых домов, 2212 земельных, 145 приусадебных и 1783 дачных участка, 67 отрезков автодорог. В скором времени спецкомиссии определят ущерб, нанесенный населению стихией.

Уровень Амура у Хабаровска опустился до отметки 455 сантиметров.