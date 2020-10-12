В ЕАО доставили 40 доз вакцины от коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ЕАО доставили 40 доз вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки сделают врачам инфекционного госпиталя, которые непосредственно работают с больными COVID-19.

- Вакцина изготовлена в России на базе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея. Препарат двухкомпонентный. Первые прививки собираются поставить уже на этой неделе. Еще через две недели, при отсутствии нежелательных реакций, введут второй компонент препарата, - рассказывает Александр Ермошин, заместитель главврача областной больницы.

Напомним, прививки не рекомендуют делать людям старше 65 лет и детям, а также больным с хроническими заболеваниями сердца, эндокринной системы и почек. К слову, препарат работает по принципу любой другой вакцины – сначала ослабленный штамм вируса заставляет организм выработать антитела, это создает защиту организма.