В Комсомольске-на-Амуре заработает горячая линия по вопросам оплаты коммунальных услуг Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Комсомольске-на-Амуре 13 октября с 14:00 до 18:00 заработает горячая линия по вопросам оплаты коммунальных услуг. Отвечать на вопросы будут специалисты Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

- Консультации проведут в том числе в режиме видеосвязи по вопросам качества предоставления коммунальных услуг, содержания общедомового имущества, уборки подъездов и придомовой территории, вентиляции, канализации, кровле, платы за комуслуги, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Желающим проконсультироваться нужно заранее обратиться с паспортом по адресам:

- Администрация Комсомольска-на-Амуре, улица Аллея Труда, 13, кабинет № 101, телефон: (4217) 54-10-31.

- Отдел по работе с населением администрации Комсомольска-на-Амуре, проспект Интернациональный, 10/2, кабинет № 306, телефон: (4217) 52-29-27, улица Калинина, 6, кабинет № 308, телефон: (4217) 52-25-71.

Подробная информация о прямой линии по телефону: (4217) 54-10-31.