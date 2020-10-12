Больше 100 медалей досталось пловцам Хабаровского края на чемпионате и первенстве ДФО Фото: Правительство Хабаровского края

Больше 100 медалей досталось пловцам Хабаровского края на чемпионате и первенстве ДФО. Из них 30 золотых, 48 серебряных и 31 бронзовых наград. Так, Полина Кузнецова победила в плавании на спине, брассом, вольным стилем как среди девушек, так и среди взрослых спортсменок. У нее восемь золотых, две серебряных и три бронзовых медали.

- Среди спортсменов, выполнивших нормативы мастеров спорта России Ярослав Яшин и Эмилия Янкина. Четыре золотые и три серебряные награды в копилку краевой сборной принес Игорь Головин. Среди сильнейших спортсменов чемпионата и первенства Дальнего Востока Никита Кондратенко, Вячеслав Мамедов, Светлана Сидорова, Алиса Ругалева, Вероника Емельянцева и Павел Пустовалов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В перспективе победители чемпионата в составе сборных команд края отправятся на всероссийские соревнования.