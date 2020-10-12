Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 12 октября 2020: лечатся 112 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 12 октября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 277 человека. Из них у 112 пациентов подтвержден диагноз covid-19. За сутки по выздоровлению выписали четыре человека, госпитализировали двоих, скончались два человека.

- В реанимационном отделении находятся 14 пациентов. У четырех человек только подозревают заражение сovid-19. Также лечение получает 161 пациент с внебольничной пневмонией, зафиксировали три летальных исхода. За последние сутки госпитализировали пять пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 32 пациента с covid-19. Из них четверо – это дети. Новых выписанных по выздоровлению нет. Жителей города юности убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты.