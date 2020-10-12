В Хабаровском крае люди, рискующие потерять работу, осваивают новые профессии ФОТО: краевой минобр

В Хабаровском крае люди, рискующие потерять работу из-за пандемии, осваивают новые профессии. Желают переобучиться больше 700 граждан. Из них почти 300 – это выпускники образовательных организаций этого года, лица, находящиеся под риском увольнения, или уже потерявшие работу из-за последствий распространения COVID-19.

- Обучают по направлениям «Сантехника и отопление», «Парикмахерское искусство», «Обработка листового металла», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Это наиболее востребованные компетенции. Поступают заявки и на обучение специальностям в сфере «Дошкольное образование», «Медицинский и социальный уход», «Web-дизайн и разработка», - рассказали в краевом минобре.

Обучение бесплатное. Подробности реализации программы на портале образования Хабаровского края. Заявки на участие принимают на официальном сайте программы. Для регистрации надо предоставить копии паспорта, СНИЛС, ИНН, документа об образовании. По окончании обучения слушатель получит документ, подтверждающий освоение программы.