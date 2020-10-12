В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и завершает подготовку к зимнему периоду Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

РусГидро продолжает обеспечивать надежную работу энергообъектов, бесперебойное электроснабжение потребителей и защиту персонала от рисков инфицирования коронавирусной инфекцией. На объектах Группы РусГидро идет подготовка к работе в условиях низких температур, завершаются все запланированные ремонтные мероприятия.

При этом на всех предприятиях Группы активизированы мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и защите здоровья работников.

Значительная часть административного персонала компаний Группы РусГидро вновь переводится на удаленную работу (в исполнительном аппарате Общества и других компаний Группы, чьи офисы находятся в Москве, – 50%). В ряде регионов дистанционный режим работы не прерывался. Прекращено очное участие в публичных мероприятиях, рабочие встречи и совещания проводятся в режиме телефонной или видеосвязи, минимизированы командировки.

Оперативный персонал на генерирующих и сетевых объектах РусГидро, который обеспечивает непрерывное производство и передачу электрической и тепловой энергии, продолжает работу в штатном режиме. Предпринимаются усиленные меры по защите их здоровья. Работники обеспечиваются средствами защиты от инфекции, обеспечен температурный контроль, выполняются нормы социального дистанцирования. Проводится обработка офисных и производственных помещений дезинфицирующими средствами, проветривание рабочих помещений, установлены бактерицидные облучатели воздуха. Ни на одном из объектов Группы нет массовых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией, однако оперативный штаб РусГидро в круглосуточном режиме следит за развитием эпидемиологической ситуации. В случае ее ухудшения производственный персонал будет переводиться на объектный вахтовый режим работы.

Офисы энергосбытовых компаний Группы РусГидро в настоящее время открыты для очного обслуживания клиентов, которое проводится с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При этом сбытовые компании активно развивают дистанционные форматы обслуживания клиентов: личный кабинет, мобильное приложение, чат-боты, система голосового самообслуживания, видеоконсультации на сайтах. Весной-летом 2020 года РусГидро фиксировало значительный рост числа использования дистанционных сервисов. При этом по мере открытия очных центров обслуживания не было зафиксировано снижения количества дистанционных обращений, что говорит о высокой оценке удобных и безопасных сервисов РусГидро, которые позволяют решить практически все вопросы без визита в офис.