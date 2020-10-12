В Хабаровске установят 150 контейнеров для пластиковых бутылок и стекла Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске установят 150 контейнеров для пластиковых бутылок и стекла. В основном они будут находиться рядом с соцучреждениями. На сегодняшний день в городе есть 83 контейнера для сбора пластика, установленные на жилмассивах (желтые корзины). Их содержимое вывозят по предварительной заявке по мере наполнения емкостей.

- Общий объем смешанных отходов должен значительно сократиться, соответственно уменьшиться периодичность вывоза мусора, что скажется на снижении тарифа, - рассказал Антон Пятков, заместитель начальника производственного отдела городского управления ЖКХ и ЭЖФ.

В планах установить всего 100 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-сырья и 50 баков закрытого типа под стекло. Стоимость каждого — более 12 тысяч рублей. Отметим также, что цель реализации проекта - это увеличение количества площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов, поэтому установка их возможна на территории действующих мусорных площадок при наличии там свободного места.