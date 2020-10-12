На радио «Комсомольская правда» в Хабаровске пройдет внеплановая профилактика Фото: Комсомольская правда

На радио «Комсомольская правда» в Хабаровске пройдет внеплановая профилактика. В связи с этим временно прекратятся трансляции программ. По предварительной информации, работы будут проводить 19 октября 2020 года в период с 2:00 до 10:00 по московскому времени на Радиоцентре Хабаровск (улица Антенная, 24). Специалисты проверят систему электроснабжения. Об этом сообщили в Дальневосточном региональном центре.

Также прекратятся программы на Радио России, 91,4 МГц, Маяк, 90,6 МГц, Вести ФМ, 104,8 МГц, Радио Мир, 102,3 МГц, Ретро ФМ, 87,9 МГц, Русское Радио, 89,6 МГц, Радио 101,8 ФМ, 101,8 МГц, Новое радио, 106,8 МГц, Дорожное радио, 104,3 МГц, Европа плюс, 105,6 МГц, Радио Спорт, 107,5 МГц, Радио Дача, 106,2 МГц, Радио Вера, 107,9 МГц, Восток России, 103,7 МГц, Восток России, 765 кГц.

Слушателям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации.