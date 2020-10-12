Власти Комсомольска обратили внимание на свалку в микрорайоне «Парус» Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Власти Комсомольска -на- Амуре обратили внимание на свалку в микрорайоне «Парус». На территории валялся битый кирпич и железомедные плиты. Информация о стихийно образовавшейся куче мусора подтвердилась во время проверки.

- Отделом муниципальной инспекции Контрольно-правового управления возбуждены административные дела. Сейчас проводят административное расследование, по итогам которого виновных лиц привлекут к административной ответственности, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Местные жители рассказали, что отходы вывозят подрядные организации с территории одного из предприятий города. На сегодняшний день уже направили письмо в Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Проверку проведут с целью не допустить ухудшения экологической обстановки связанной с размещением отходов, образовавшихся во время строительства на данных земельных участках.