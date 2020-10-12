Будущее Большого Уссурийского острова решают в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Будущее Большого Уссурийского острова решают в Хабаровском крае. Напомним, сбор предложений от населения инициировал Михаил Дегтярев во время прямой линии с жителями региона. На сегодняшний день продолжается прием предложений по развитию территории от населения.

- Свои идеи жители края могут подать в электронном виде на площадке портала Голос27. Регистрировать проекты будут до 16 октября включительно на информационном портале Голос27 во вкладке «Подать обращение», - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Голосование будет длиться до 24 октября во вкладке «Опросы» на информационном портале Голос27. Итоги подведут до 10 ноября. Подробная информация по участию в этом мероприятии по телефону (4212) 40-20-00 (добавочный 3945).

Для справки: остров Большой Уссурийский общей площадью 254 квадратных километра расположен на реке Амур на территории Российской Федерации и КНР. На российской части острова в 2014 году введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска.