Обстановка в Хабаровском крае 13 октября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 13 октября, прогнозируют ухудшение метеоусловий на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Охотского районов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, временами сильные, на побережье возможно усиление ветра. в Хабаровске без существенных осадков, ночью +1 +3, днем +9 +11, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -4 +3, днем +8 +13, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -11 +6, днем +1 +13, ветер юго-западный 7-12 м/с. На севере края местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в Охотском районе сильный дождь, ночью -5 +8, днем +4 +12, ветер юго-западный 6-12 м/с местами на побережье порывы 15-22 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 23 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Общее число зараженных коронавирусом в крае 13151

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